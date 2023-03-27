الصحة تناقش تطوير خدمات مقدمة لمرضى أنيميا البحر المتوسط مع شركة أمريكية

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وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول بحث فرص التعاون للاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين "بريستول مايرز سكوب" والاتحاد الدولى لمرض الثلاسيميا (TIF).
وأضاف عبدالغفار أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من ممثلى "بريستول مايرز سكوب" حول خطة العمل المقترحة لدعم المنظومة الصحية فى مصر، وخاصة الخدمات المقدمة لمرضى "الثلاسيميا" كما تم مناقشة طرق تنفيذ تلك المقترحات.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لتطوير الخدمات المقدمة لمرضى "أنيميا البحر المتوسط"، منوها بضرورة تكثيف التوعية الصحية بمرض الثلاسيميا، كونه أحد الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب، والتى تصيب الدم، وتزيد معدلاتها بين الأطفال.
حضر الاجتماع الدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، والدكتورة سوزان الزناتى مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الخارجية.
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