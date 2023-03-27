وزيرة البيئة ومحافظ السويس يناقشان فرص الاستثمار فى مجال المخلفات (صور)

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع عبدالمجيد صقر محافظ السويس، لمناقشة آخر مستجدات مشروع المدفن الصحى للتخلص الآمن من المخلفات الذى يتم تنفيذه بمحافظة السويس، وأيضا الوضع الحالى لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، وفرص الاستثمار فى مجال المخلفات.





جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة عدد من القيادات المعنية بالوزارة وأحد المستثمرين فى مجال المخلفات.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالتعاون والتنسيق الجاد بين الوزارة والمحافظة للنهوض بمنظومة المخلفات، موضحة أن هناك مخططات للتعامل مع المخلفات لكل محافظات الجمهورية، والتى منها المخطط الخاص بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة السويس، ووضعها نخبة من الأساتذة والخبراء الوطنيين من الجامعات المصرية والاستشاريين، والتى توضح كمية المخلفات المتولدة بالمحافظة، وعدد المدافن والمحطات وغيرها من أعمال البنية التحتية.

وفى ضوء سعى وزارة البيئة لدعم الاستثمار، استعرضت وزيرة البيئة الخطوات التى يمكن اتخاذها والتكنولوجيات المستخدمة فى إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، من بنية تحتية وعقود تشغيل، وقانون المخلفات، وكيفية تمكين القطاع الخاص للعمل فى تلك المجال، ومصانع التدوير والتى تعمل الدولة على طرحها للاستثمار بنظام التصميم والإنشاء والإدارة، وتم استصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتحويل المخلفات إلى طاقة.

كما استمعت الوزيرة خلال الاجتماع إلى خطوات المشروع المقدم من أحد المستثمرين، فى مجال إعادة تدوير المخلفات بمحافظة السويس، مؤكدة ضرورة توافر دراسة فنية حول التكنولوجيا المتبعة بالمشروع، موضحة أنه سيتم إعطاء موافقة مؤقتة، ويتم تقييم ومتابعة المشروع من خلال لجنة من جهاز شئون البيئة خلال الفترة القادمة.

وتقدم محافظ السويس بالشكر لوزيرة البيئة على الجهد المبذول للنهوض بمنظومة المخلفات، مستعرضا المعوقات والمشكلات التى تواجهها المحافظة لرفع كفاءة منظومة المخلفات، مؤكدا ضرورة توفير محطتين وسيطتين للمحافظة إحداهما بمنطقة عتاقة، والأخرى بحى فيصل، واتفق الجانبان على العمل على حل هذه المشكلات، وأيضا الإنتهاء من كل الإجراءات الخاصة بتسليم تلك المحطتين.