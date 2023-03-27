الأرصاد: ارتفاع طفيف ومؤقت بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 12:30 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 27 مارس حتى السبت المقبل 1 أبريل 2023، لتشهد البلاد مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية الثلاثاء، ما يلى: القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 18 درجة، وشمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 13 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و17 ساعة و13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، فى حين يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الآنقلاب الصيفي) فيحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الآنقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث ألفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السمأوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث ألفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".