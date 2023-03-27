متابعات يومية لنشاط الأجهزة التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 12:29 مساءً - تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير والتي تشمل رفع كفاءة الشوارع ورصفها فضلا رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن..

وللحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين.. تواصل رئاسة حي أول الزقازيق أعمال النظافة ورفع القمامة ورفع الإشغالات من شوارع وميادين الحى فضلاً عن متابعة حركة البيع والشراء بمعرض أهلاً رمضان بشارع الفراخه خلف شارع المكتبات وذلك للتأكد من إلتزام التجار بوضع التسعيرة على كل منتج معروض للبيع داخل خيمه المعرض.

وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية للتشجير لزراعة 100 مليون شجرة.. قامت رئاسة الحي بالتوجه لمزلقان الحسينية لمتابعة أعمال زرع وغرس مجموعة من الأشجار المثمرة والمتنوعة وذلك بالإشتراك مع قسم البساتين بالحب ومازالت مجهودات سيادته مستمره من أجل توفير مناخ وبيئة صحيه جيده لأهالي ومواطنين حى أول الزقازيق.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بصيانة جميع أعمدة الكهرباء وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لإضائتها دون أي أعطال وذلك بشارع سيدي عزالدين وتركيب العداد الالكتروني واناره الشارع و المرور على طريق المحطة إلى مزلقان كفر يوسف.

وبمركز منيا القمح.. تواصل الأجهزة التنفيذية نشاطها المكثف لرفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع مدينة منيا القمح حفاظاً على بيئة صحية نظيفة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولرفع كفاءة الانارة.. قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال قسم الإنارة و صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بعدد من شوارع المدينة وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز..

وفي سياق متصل قامت رئاسة المركز بالمتابعة والإشراف على الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة ورصف عدد من الشوارع بمدينة فاقوس.

كما قامت رئاسة المركز بالتنسيق مع مسؤلى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بفاقوس لإصلاح عطل بمحبس مياه أمام ديوان عام مجلس المدينة بشارع سعد زغلول بمدينة فاقوس.

هذا وقد قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع مشرفي إدارة المخلفات الصلبه والبلديه بمجلس المدينة برفع تراكمات القمامة من كافة المناطق لخلق بيئة صحيه نظيفة..

ولإعادة الانضباط بشوارع المدينة.. تم رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى مخالف.

وفي استجابة لشكوى أهالي مركز ومدينة الزقازيق... قامت رئاسة المركز بإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع مغسلة ابو غريب منشية أبو عامر الجديدة بمنطقة الصيادين كما تم إزالة تعدى على الطريق العام بناحيه بنايوس عباره عن باب جراج وبلكونه حديد وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، تمكنت رئاسة حي ثان الزقازيق من إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة القومية بشارع سمير جزر متفرع من شارع دكتور عبد العظيم فراج أمام مركز جاويش الطبى و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.