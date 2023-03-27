القوى العاملة : ندوة للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة بالمنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 12:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بشأن تنظيم ندوة توعوية فى مدسة القدس الشريف الخاصة تحت عنوان "العنف ضد المرأة في مجال العمل" قام بها مكتب عمل الباجور، بحضور 22 من العاملين بالمدرسة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالمرأة وتوعيتها بأهمية الدور الذى تلعبه في المجتمع وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا مع تثقيفها بأحكام القانون فيما يخص واجباتها وحقوقها التي كفلها لها القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأوضح سعد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره، أنه تم عقد الندوة بحضور العاملين بالمدرسة بواقع 8 ذكور و14 إناث،وبحضور احمد رشاد ابو الحسن المدير المسؤول بالمدرسة، كما ناقشت الندوة العنف ضد المرأه، والمشكلات التى تواجهه المرأة فى بيئه العمل، وطرق التعامل معها وذلك لنشر الوعى الثقافى للمرأة على كافة الأصعدة وفى شتى ميادين العمل المختلفة..

وأضاف مدير المديرية ان المديرية حريصة على تكثيف الندوات وفق خطة موضوعة تنفذها في المنشآت العاملة بالمحافظة من خلال أجهزتها التابعة من التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل، وذلك لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقوانين ذات الصلة لتوفير مناخ عمل آمن وضمان المساواة بين الجنسين ومراعاة معايير العمل الدولية..