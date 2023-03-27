بدء فعاليات مبادرة ”رمضانك صحة” للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 12:29 مساءً - تجوب الفرق الطبية بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث المنازل للمتابعة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتسليمهم الأدوية تيسيرًا عليهم ولرعايتهم الطبية.

تأتي المبادرة بناءً على توجيهات الدكتور/ أحمد السبكي - رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية - بوضع برنامج للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة طوال شهر رمضان المبارك، وخاصة مرضى السكري كونهم الفئة الأكثر عُرضة للإصابة بالأعراض والمضاعفات المختلفة الناتجة عن المرض خلال هذا الشهر .

مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية..