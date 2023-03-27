جولة تفقدية لـ”القوى العاملة” فى شركة كبرى بالإسماعيلية لتعزيز علاقات العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 12:29 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن زيارة تفقدية لإحدى الشركات الكبرى بمحافظة الإسماعيلية لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "صحاب عمل وعامل " ..نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية زيارة ميدانية وجولة تفقدية لشركة جيد تكستايل ‏ومقرها المنطقة الحرة العامة بالإستثمار، شملت تفقُد لمواقع الإنتاج والعمل بالشركة والاماكن المخصصة لأطفال العاملين والحضانة ، وأماكن الألعاب ، وغرف نوم الأطفال ، ومسرح الأطفال ، وملاعب كرة القدم ،والمسجد ، ومدى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فى جميع الاماكن الموجودة داخل المصنع ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد الميدانى داخل مواقع العمل بالمحافظات للتأكد من توفير مناخ عمل آمن خالى من المخاطر وتوفير الرعاية اللازمة للعاملين وتعزيز علاقات العمل .

وجاء في بيان للوزارة اليوم الأثنين ، أن محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية أوضح فى تقريره ، أنه قام بتظيم جولة تفقدية لشركة ومصنع جيد تكستايل ، رافقه خلالها سامية عبد السلام مدير إدارة عمل الاحياء ، وابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، واستقبله خلالها معتز ابو بكر المسئول الإقليمى للعلاقات الحكومية ، وامين عبدالله مدير الشئون القانونية ، والمهندس كريم اسامه مدير السلامة والصحة المهنية ، وتم متابعة احوال العاملين بالمنشأة والذى يبلغ عددهم 3000 عاملاً منهم ١٢٥ عامل من ذوى الهمم من بينهم مدرسون متخصصون في تربية الأطفال .

وأضاف مدير المديرية ، أنه تفقد الاماكن المخصصة لاطفال العاملين ، ومنها الحضانة وأماكن الالعاب وغرف نوم الاطفال ومسرح الاطفال ، والتى يتم تقديم جميع خدماتها مجاناً لجميع العاملين بالمصنع ، كما تفقد أيضا ملاعب كرة القدم والمسجد ومنصة كبيرة للعروض مجهزة علي أعلي مستوي ، وتفقد أيضا إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل الشركة ، وخطط الإخلاء في حالة الطوارئ، والتأكد من توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين بالمصنع.

يذكر ان شركة جيد تكستايل إحدى أشهر الملابس في العالم ، والعلامات التجارية ، كما أنها تعتبر من الشركات الرائدة في مجال صناعة الملابس الرياضية ، واشتهرت بإنتاج المنسوجات المنزلية التي صنعت فيها الشركة اسمها لأول مرة ، تم تأسيسها بنهاية عام 2009 ، وأول مصنع تم إنشاؤه في مدينة العاشر من رمضان بمساحة 25192 مترًا مربعًا ثم جاءت مصانع الإسكندرية ، وبحلول نهاية عام 2019 كان لدى شركة Jade واحد من أكبر المصانع في الإسماعيلية للمنسوجات والملابس والصباغة والتشطيب والتريكو ، على مساحة إجمالية قدرها 71800 متر مربع وثقت به معظم ماركات الملابس الرياضية المعروفة في المنطقة ، مثل Nike و Under Armor، وقد نجحت في أن تكون وكيلها الفضي المعتمد. أيضًا ، حصلت Jade Textile على العديد من الجوائز وتم تكريمها لتكون واحدة من أفضل عشر قصص جوائزفي صناعة الملابس الجاهزة في مصر لمدة 10 سنوات مع أكثر من 6000 موظف..