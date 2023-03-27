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جولة تفقدية لـ”القوى العاملة” فى شركة كبرى بالإسماعيلية لتعزيز علاقات العمل

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 12:29 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن زيارة تفقدية لإحدى الشركات الكبرى بمحافظة الإسماعيلية لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "صحاب عمل وعامل " ..نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية زيارة ميدانية وجولة تفقدية لشركة جيد تكستايل ‏ومقرها المنطقة الحرة العامة بالإستثمار، شملت تفقُد لمواقع الإنتاج والعمل بالشركة والاماكن المخصصة لأطفال العاملين والحضانة ، وأماكن الألعاب ، وغرف نوم الأطفال ، ومسرح الأطفال ، وملاعب كرة القدم ،والمسجد ، ومدى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فى جميع الاماكن الموجودة داخل المصنع ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد الميدانى داخل مواقع العمل بالمحافظات للتأكد من توفير مناخ عمل آمن خالى من المخاطر وتوفير الرعاية اللازمة للعاملين وتعزيز علاقات العمل .

وجاء في بيان للوزارة اليوم الأثنين ، أن محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية أوضح فى تقريره ، أنه قام بتظيم جولة تفقدية لشركة ومصنع جيد تكستايل ، رافقه خلالها سامية عبد السلام مدير إدارة عمل الاحياء ، وابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، واستقبله خلالها معتز ابو بكر المسئول الإقليمى للعلاقات الحكومية ، وامين عبدالله مدير الشئون القانونية ، والمهندس كريم اسامه مدير السلامة والصحة المهنية ، وتم متابعة احوال العاملين بالمنشأة والذى يبلغ عددهم 3000 عاملاً منهم ١٢٥ عامل من ذوى الهمم من بينهم مدرسون متخصصون في تربية الأطفال .

وأضاف مدير المديرية ، أنه تفقد الاماكن المخصصة لاطفال العاملين ، ومنها الحضانة وأماكن الالعاب وغرف نوم الاطفال ومسرح الاطفال ، والتى يتم تقديم جميع خدماتها مجاناً لجميع العاملين بالمصنع ، كما تفقد أيضا ملاعب كرة القدم والمسجد ومنصة كبيرة للعروض مجهزة علي أعلي مستوي ، وتفقد أيضا إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل الشركة ، وخطط الإخلاء في حالة الطوارئ، والتأكد من توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين بالمصنع.

يذكر ان شركة جيد تكستايل إحدى أشهر الملابس في العالم ، والعلامات التجارية ، كما أنها تعتبر من الشركات الرائدة في مجال صناعة الملابس الرياضية ، واشتهرت بإنتاج المنسوجات المنزلية التي صنعت فيها الشركة اسمها لأول مرة ، تم تأسيسها بنهاية عام 2009 ، وأول مصنع تم إنشاؤه في مدينة العاشر من رمضان بمساحة 25192 مترًا مربعًا ثم جاءت مصانع الإسكندرية ، وبحلول نهاية عام 2019 كان لدى شركة Jade واحد من أكبر المصانع في الإسماعيلية للمنسوجات والملابس والصباغة والتشطيب والتريكو ، على مساحة إجمالية قدرها 71800 متر مربع وثقت به معظم ماركات الملابس الرياضية المعروفة في المنطقة ، مثل Nike و Under Armor، وقد نجحت في أن تكون وكيلها الفضي المعتمد. أيضًا ، حصلت Jade Textile على العديد من الجوائز وتم تكريمها لتكون واحدة من أفضل عشر قصص جوائزفي صناعة الملابس الجاهزة في مصر لمدة 10 سنوات مع أكثر من 6000 موظف..

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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