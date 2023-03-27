”القوى العاملة” : ندوة تثقيفية حول السلامة والصحة المهنية وقوانين العمل بشمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 12:29 مساءً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء ندوة للتوعية بمستشفى بئر العبد النموذجي بشمال سيناء بحضور 65 من العاملين الاداريين الفنيين وعمال تغذية ونظافة، حول مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، ومفهوم إصابة العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة،تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالمتابعة بشكل مستمر داخل مواقع العمل والانتاج بالمحافظات والإطمئنان على العمال وضمان توفير بيئة عمل أمنة للجميع ونشر ثقافة العمل الحر.

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه تم تنفيذ الندوة ضمن سلسلة ندوات بدايتها المديرية في مواقع العمل المختلفة للتوعية التثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية واهمية ذلك في الحفاظ على العمال المنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة في جميع القطاعات، وتوجيه العمال لأهمية دورهم فى المشاركة في العملية الإنتاجية، وأهمية عملهم في بيئة آمنة.

وأضاف مدير المديرية ان الندوة قام بالمحاضرة خلالها الكيميائى عبد المنعم محمود مدير مكتب السلامة والصحة المهنية والقائم بعمل مدير الإدارة، بمشاركة هاشم عبده مدير وحدة العمالة غير المنتظمة ،والذي أوضح الخدمات التى تقدمها الوحدة من رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المسجلة بقواعد بياناتها المنح الدورية، كما تم خلال الندوة الرد على استفسارات الحضور عن بعض أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣،وشارك فى الحضور الدكتور تامر حمدي مدير المستشفى، والدكتور محمد منصور نائب المدير، واسماء سليمان مسؤلة السلامة والصحة المهنية بالمستشفى.