إطلاق مبادرة رئاسية حول «صحة الرئة» قريبًا (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن الاهتمام بالأمراض الصدرية وصحة الرئة يبدأ بالوقاية والكشف المبكر، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بتلك الأمراض، مشيرا إلى أن "صحة الرئة" ضمن أولويات ملفات العمل بالوزارة، ومن أهم المبادرات الرئاسية التى يجرى التحضير لإطلاقها قريبا.





جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة والسكان ملتقى "صحة الرئة" الذى عقد بالتعاون مع شركة «استرازينيكا» لمناقشة خطة التوسع فى الخدمات الخاصة بالأمراض الصدرية، وصحة الرئة.



وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، إن الوزير وجه بضرورة الإعداد لإجراء مسح طبى موسع للكشف عن الأمراض الصدرية وأمراض الرئة؛ لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة، يتم بناء عليها اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للتوسع فى الخدمات المقدمة لحماية الفئات الأكثر عرضة لتلك الأمراض، وعلاج أصحاب الأمراض الصدرية وفقا لأحدث أساليب التشخيص وبروتوكولات العلاج.

وأضاف عبد الغفار أن الوزير نوه بضرورة تكثيف حملات توعية أصحاب الأمراض الصدرية بسبل الوقاية والممارسات الصحيحة لتجنب حدوث المضاعفات المرضية الخطيرة، وكذلك توعية الشباب وخاصة المدخنين بأهمية الحفاظ على سلامة الرئة، وتعريفهم بمخاطر الأمراض الصدرية.



واستعرض أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية الدكتور حسام حسنى، الخطة المستقبلية للتوسع فى خدمات الأمراض الصدرية، كما استعرض التدريبات المقدمة للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية فى تخصص الأمراض الصدرية، ونسب إقبال الأطباء على الالتحاق بتلك الزمالة.

وأكد رئيس مجلس إدارة أسترازينيكا الدكتور حاتم الوردانى، حرص الشركة على العمل مع جميع الجهات الحكومية لتلبية احتياجات المريض المصرى من خلال المبادرات التى يتم تنفيذها، والأدوية اللازمة للمرضى، فضلا عن برامج التوعية المقدمة للمواطنين.

حضر الملتقى الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، وعدد من أساتذة الأمراض الصدرية بالجامعات المصرية.