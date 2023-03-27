«كتف فى كتف».. الوسيم تطلق حملة توزيع السلع للفئات الأولى بالرعاية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شاركت مؤسسة "الوسيم" الخيرية، فى توزيع السلع الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية فى المحافظات، فى إطار دورها المجتمعى ضمن مبادرة كتف فى كتف، التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.





وتعد مبادرة "كتف فى كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة غذائية بمحافظات الجمهورية ترامنا مع شهر رمضان المبارك. وتعزز المبادرة مبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعى التى تساعد فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية. وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيان خدمى وتنموى منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية.

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