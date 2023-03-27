حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 28-3-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 09:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 28-3-2023

مهنياً: عقد عمل مهم مع سفر إلى الخارج يعرض عليك في هذا اليوم، ادرسه جيداً قبل أن تقرر أي شيء في شأنه.

عاطفياً: الحب والهيام والعاطفة امور ما زالت تشغل قلبك سواء أكنت متزوجاً أو عازباً.

صحياً: لا تهمل ما تعانيه من آلام، قد يكون الوضع أسوأ مما تتوقع، اتصل بطبييك ليحدد لك موعداً لمعاينتك.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 28-3-2023

مهنياً: تمر بيوم مريح ولا يتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطيراً يستحق القلق.

عاطفياً: التفهم من قبل الشريك قد يترك آثاراً إيجابية على العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً.

صحياً: إذا عرفت كيف تستغل أوقات فراغك بأمور مسلية وممتعة تستطيع أن تبعد عنك شبح الإحباط والكآبة.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 28-3-2023

مهنياً: احذر بعض المستفيدين وتسعى إلى تجسيد أفكارك الخلاقة على أرض الواقع .

عاطفياً: يوم مناسب للعلاقات العاطفية العاصفة والرومانسية، أو للبدء بعلاقة جديدة.

صحياً: تحسّن ملحوظ في صحتك بعدما أدركت ضرورة اتباع نظام حياتي سليم.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 28-3-2023

مهنياً: تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك ومن دون حرج أو إرباك.

عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم لا يخفي تحديات ولا استفزازات، وهذا ما يثير إعجاب الشريك.

صحياً: معظم الآلام التي تعانيها تعود إلى أسباب نفسية، أنت بحاجة إلى الراحة فقط.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 28-3-2023

مهنياً: تُقدم على تصحيح وإصلاح، وتزول الالتباسات المتعلقة بشراكة مهنية أو شخصية ابتداء من اليوم.

عاطفياً: تعيش يوما عاطفيا بامتياز ما يجعلك تبدأ دورة عاطفية جيدة وواعدة.

صحياً: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بها اليوم تزيدك إشراقاً.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 28-3-2023

مهنياً: حماستك وتهورك قد يجعلانك تقوم بخطوات متسرعة فتصاب بنكسة مادية عابرة لا تلبث أن تنهض منها لتتابع مسيرتك الناجحة.

عاطفياً: يتحدث الحظ عن ولادة رومنسية، كُن صبوراً ومتفهّماً، واحمِ علاقتك بالكثير من الحب والدّفء والحنان.

صحياً: قد يكون من البديهي أن تنتبه أكثر فأكثر لصحتك وأحوالك هذا اليوم.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 28-3-2023

مهنياً: توقع مفاجأة ما تتعلق بوضع مالي على الأرجح وله علاقة بشؤون شخصية.

عاطفياً: تستقطب بعض الأشخاص حولك وتأسرهم بسحرك وأناقتك وإطلالتك المميزة.

صحياً: في غمرة الجهود الفائقة تنسى جسمك وحقه عليك وتقصر في العناية بصحتك.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 28-3-2023

مهنياً: تختفي المضايقات وتتم المصالحة، وتسرّ بانفراجات أكثرها نجاحاً، وهي ملائمة لكلّ التحرّكات .

عاطفياً: تنجذب إلى أحد مواليد الحمل الذي يؤثر فيك بما يبديه من أمارات الصداقة تجاهك.

صحياً: تزداد عافية بعدما تخلصت من السمنة المفرطة التي كنت ضحيتها مدة طويلة. .

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 28-3-2023

مهنياً: انفراجات مالية غير متوقعة، وهذا ما يدفعك إلى مزيد من التبذير غير المبرّر، استفد من دروس الماضي.

عاطفياً:ردم الهوة مع الشريك يقابله الجميع بارتياح كبير، وتكون له أصداء إيجابية على العلاقة بينكما.

صحياً: لا يوجد أي سبب لتوتر أعصابك، كن هادئاً مطمئناً وخصوصاً إذا كانت أوضاعك العاطفية والمحالية بحالة جيدة.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 28-3-2023

مهنياً: لا تتدخل في مسائل لا تعنيك، رياح التغيير بدأت تعصف، وتنذر بحسم قريب لم تكن تتوقعه.

عاطفياً: تلطّف الأجواء مع الشريك بعد الغضب الذي رافقك في الأيام الماضية لئلا تدفعا الثمن.

صحياً: من الأفضل أن تخصّص وقتاً كافياً للراحة من عناء العمل ومشكلاته.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 28-3-2023

مهنياً: تُقدم على تغييرات وتوقّع عقداً أو تعالج مسألة مالية أو قضية بيع وشراء، وتقطف ثمار جهود سابقة .

عاطفياً: يمكن الحوار بينك وبين الحبيب أن يمنحك راحة البال والهدوء، فهو الوسيلة الفضلى لتحويل الشغف العابر إلى علاقة دائمة أعمق.

صحياً: اعتمد الاعتدال في جميع أمورك الشخصية والصحية وابتعد عن الأجواء المتوترة وحافظ على برودة أعصابك .

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 28-3-2023

مهنياً: لا تحكم على الأمور قبل التأكد من صحّتها، وتعامل مع الضغوط بهدوء لئلا تنعكس عليك سلباً.

عاطفياً: لا تتهوّر في الحكم على الشريك، لأنك قد تجده بريئاً بعد فوات الأوان، ولن تتمكّن من إصلاح ما دمّرته بأفكارك الخاطئة.

صحياً: الأجواء إيجابية وأوضاعك الصحية تتحسن إجمالاً .