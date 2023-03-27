تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، تتكون الشبورة المائية فى الصباح البـــاكر على بعض الطرق المؤدية من والى القـــاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 23 15 العاصمة الادارية 23 14 6 اكتوبر 22 14 بنهــــا 23 15 دمنهور 22 13 وادى النطرون 23 14 كفر الشيخ 22 14 المنصورة 21 13 الزقازيق 23 13 شبين الكوم 23 14 طنطا 22 13 دمياط 23 14 بورسعيد 23 14 الإسماعيلية 24 14 السويس 23 13 العريش 22 13 رفح 21 13 رأس سدر 22 13 نخل 20 07 كاترين 17 04 الطور 24 17 طابا 20 14 شرم الشيخ 27 15 الاسكندرية 21 13 العلمين الجديدة 20 14 مطروح 20 14 السلوم 20 12 سيوة 23 12 رأس غارب 24 15 الغردقة 26 15 سفاجا 26 15 مرسى علم 27 16 شلاتين 27 17 حلايب 26 16 أبو رماد 26 16 رأس حدربة 27 17 الفيوم 24 12 بنى سويف 24 12 المنيا 25 11 أسيوط 26 12 سوهاج 27 13 قنا 26 15 الأقصر 28 15 أسوان 29 16 الوادى الجديد 28 12 أبوسمبل 28 14

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