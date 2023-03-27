جدة - نرمين السيد - عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه الأول بتاريخ 26 مارس 2023 برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، وبحضور جميع أعضاء المجلس؛ محمد خراجة وجمال عبد الرحيم وإبراهيم أبوكيلة وهشام يونس ومحمود كامل وحسين الزناتى ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد ومحمد يحيى يوسف ودعاء النجار وعبد الرؤوف خليفة ومحمد الجارحي.





وناقش مجلس النقابة تشكيل هيئة المكتب ولجان المجلس، وقرر بعد التوافق بالإجماع ما يلي: 1- السكرتير العام : جمال عبدالرحيم 2- أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاقتصادية : محمد خراجة 3- وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد: هشام يونس 4- وكيل النقابة ورئيس لجنة التشريعات: إبراهيم أبو كيلة 5- وكيل النقابة ورئيس لجنتى الشؤون العربية والمتابعة: حسين الزناتى 6- وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية ورئيس لجنة الشعب والروابط : محمود كامل 7- وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا: محمد يحيى يوسف 8- رئيس لجنة الإسكان: عبد الرؤوف خليفة 9- رئيس لجنتى المرأة والنشاط: دعاء النجار 10- رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية: محمد الجارحي 11- السكرتير العام المساعد: دعاء النجار – محمد الجارحي كما قرر المجلس استكمال باقى التشكيل فى اجتماعه القادم مساء الأربعاء الموافق 29 مارس 2023.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الصحفيين» تعلن التشكيل الجديد لهيئة مكتب مجلس النقابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.