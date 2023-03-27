الأوقاف: إقبال كبير على صلاة التراويح بالمساجد وتفاعل مع أعلام التلاوة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الأوقاف، إنه أُقيمت صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية، وسط فرحة غامرة بالمساجد العامرة وإقبال كبير على صلاة التراويح، وتفاعل مع أعلام دولة التلاوة المصرية الذين يحيون صلاة التراويح من مساجد الجمهورية.





وأوضحت أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة الأوقاف على إقامة شعائر الشهر الفضيل بالمساجد، امتلأت بيوت الله عز وجل فى خامس ليلة من شهر رمضان المبارك بالراكعين والساجدين والذاكرين.

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