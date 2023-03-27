مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى مالاوى

جدة - نرمين السيد - قامت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمى لكرة القدم المصرية بتشغيل رحلة خاصة رقم MS 3040 من القاهرة إلى ليلونجوى عاصمة مالاوى لنقل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره المالاوى فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وأقلعت الطائرة فى الثامنة والنصف مساء اليوم من مطار القاهرة الدولى إلى مطار ليلونجوى الدولى، ومن المقرر أن تكون رحلة العودة يوم 28 مارس الحالى.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين مصر ومالاوى فى الثالثة عصر الثلاثاء المقبل وسيتم إذاعتها بشكل حصرى عبر قنوات بى إن سبورت المشفرة .