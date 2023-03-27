أخبار مصرية

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى مالاوى

0 نشر
حنان عز الدين 2023-03-26 22:17 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قامت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمى لكرة القدم المصرية بتشغيل رحلة خاصة رقم MS 3040 من القاهرة إلى ليلونجوى عاصمة مالاوى لنقل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره المالاوى فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأقلعت الطائرة فى الثامنة والنصف مساء اليوم من مطار القاهرة الدولى إلى مطار ليلونجوى الدولى، ومن المقرر أن تكون رحلة العودة يوم 28 مارس الحالى.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين مصر ومالاوى فى الثالثة عصر الثلاثاء المقبل وسيتم إذاعتها بشكل حصرى عبر قنوات بى إن سبورت المشفرة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى مالاوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا