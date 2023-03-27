مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى مالاوى

وأقلعت الطائرة فى الثامنة والنصف مساء اليوم من مطار القاهرة الدولى إلى مطار ليلونجوى الدولى، ومن المقرر أن تكون رحلة العودة يوم 28 مارس الحالى.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين مصر ومالاوى فى الثالثة عصر الثلاثاء المقبل وسيتم إذاعتها بشكل حصرى عبر قنوات بى إن سبورت المشفرة .
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