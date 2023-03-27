الوفد يرحب بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى 3 مايو.. ويؤكد: بيت الأمة سيشارك بقوة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 01:31 صباحاً - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الاعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم ٣ مايو المقبل خطوة هامة للغاية تؤكد جدية الحوار في الوصول إلى أفضل المقترحات وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال مساعد رئيس حزب الوفد، أن الحوار الوطنى نجح في استقبال أكثر من ١٠٠ ألف مقترح من مختلف المواطنين وتنوع الانتماءات السياسية كما أن حزب الوفد قدم ورقة عمل كامل بمقترحات بيت الأمة في كافة المحاور موضحا أن الحزب مستمر في المشاركة بقوة بالحوار الوطنى الذي دعا اليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الجندى أننا كحزب الوفد نرحب بالاعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم ٣ مايو المقبل مشيدا بالاعلان عن مقترح يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

تجدر الاشارة الي أن مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتمع مساء أمس الأحد، واتخذ قرار بالاجماع ليتم بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم .