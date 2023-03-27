الأرصاد: استقرار فى الأحوال الجوية اليوم على كافة الأنحاء

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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