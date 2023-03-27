رئيس الوزراء يهنئ المنتخب الأولمبى لتأهلهم لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خالص التهانى للمنتخب الأولمبى والجهاز الفنى بقيادة ميكالي؛ لتأهلهم إلى كأس الأمم الأفريقية بالمغرب والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفى بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذى أشاد فيه بمستوى لاعبى المنتخب الأولمبي، متمنيًا التوفيق لهم والتأهل لأولمبياد باريس ورفع اسم مصر عاليًا.

ووجه رئيس الوزراء رسالة لاعبى المنتخب الأولمبى وكافة الرياضيين المصريين مفادها؛ الدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى للأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب والرياضات الفردية والجماعية، والحرص على تهيئة الأجواء لهم، والاستجابة لمطالبهم.