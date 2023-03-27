أخبار مصرية

رئيس حزب الاصلاح والنهضة: قرارات الحوار الوطني خطوة هامة وضمانة للجميع

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 12:30 صباحاً - أشاد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالخطوات التي يتخذها  مجلس أمناء الحوار الوطني، وقرارته التي صدرت مؤخرا، وعلى رأسها اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم.

 

وقال ، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن تحديد موعد لبدء جلسات الحوار الوطني، بمثابة خطوة هامة، تؤكد جدية القائمين علي الحوار ، وتعطي ثقة وضمانة لكل الأحزاب والأطياف الأخرى بالمجتمع.

 

 

وواصل:" هذه خطوة مهمة جدا وان كانت تأخرت كثيرا ، ولكن كما يقولون، ان تاني متأخرا خيرا من أن لا تأتي".

 

 

وأشار إلى أن الجلسات ستكون فرصة حقيقية لبحث الواقع السياسي والمشاكل الحقيقية وتبادل الاراء وتحديد المواقف، مضيفا :"نتمني ان تكون النقاشات جادة ويتم الاستماع لكافة الآراء ، ومنح فرصة للأحزاب ".

 

 

 

كما ثمن مقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، مؤكدا أن هذا المقترح هام جدا وعليه اجماع كبير.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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