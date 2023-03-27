رئيس حزب الاصلاح والنهضة: قرارات الحوار الوطني خطوة هامة وضمانة للجميع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 12:30 صباحاً - أشاد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالخطوات التي يتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني، وقرارته التي صدرت مؤخرا، وعلى رأسها اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم.

وقال ، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن تحديد موعد لبدء جلسات الحوار الوطني، بمثابة خطوة هامة، تؤكد جدية القائمين علي الحوار ، وتعطي ثقة وضمانة لكل الأحزاب والأطياف الأخرى بالمجتمع.

وواصل:" هذه خطوة مهمة جدا وان كانت تأخرت كثيرا ، ولكن كما يقولون، ان تاني متأخرا خيرا من أن لا تأتي".

وأشار إلى أن الجلسات ستكون فرصة حقيقية لبحث الواقع السياسي والمشاكل الحقيقية وتبادل الاراء وتحديد المواقف، مضيفا :"نتمني ان تكون النقاشات جادة ويتم الاستماع لكافة الآراء ، ومنح فرصة للأحزاب ".

كما ثمن مقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، مؤكدا أن هذا المقترح هام جدا وعليه اجماع كبير.