القوى العاملة: تحويل مستحقات القائمة الـ119 لعمالة غادرت الأردن

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 119 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 34 عاملا مصريا لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.





وناشد الملحق العمالى بمكتب التمثيل العمالى بالأردن أسامة إبراهيم محمد جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى، بمراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا. وأضاف الملحق العمالى أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

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