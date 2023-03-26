نقابة الأطباء تخاطب الصحة والمالية لاحتساب مستحقاتهم على أساسي راتب يوليو 2016

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 09:29 مساءً - خاطب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور محمد سليمان قوره، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، لإصدار كتاب دوري يعمم على العاملين بوزارتي الصحة والتعليم العالي، باحتساب مستحقات الأطباء العاملين بوزارة الصحة والجامعات من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أساسي الراتب في أول يوليو 2016 بعد ضم العلاوة المنصوص عليها في القانون 16 لسنة 2017.

مخاطبة الصحة والمالية لاحتساب مستحقات الأطباء على أساسي راتب يوليو 2016

وطالبت نقابة الأطباء في خطابيها إلى وزير الصحة والسكان ورئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية صرف الفروق المالية للأطباء والمستحقة عن السنوات الماضية.

وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الوضع الحالي يتم فيه احتساب مستحقات الأطباء في الجهات المختلفة بوزارة الصحة والجامعات المصرية، على أساسي الراتب في 30 يونيه 2015.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن بعض الأطباء رفعوا دعاوى قضائية وأقر لهم القضاء باحتساب مستحقاتهم على أساسي الراتب في 14 مايو 2017 تاريخ إصدار القانون رقم 16 لسنة 2017.

وأشار الدكتور إيهاب الطاهر إلى أن فتوى رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية الصادرة إلى المجلس الأعلى للأزهر الشريف تنص على ذلك، مطالبا وزارات الصحة والتعليم العالي والمالية بإصدار قرارات بصرف مستحقات الأطباء، على غرار ما ورد في كتاب المالية إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بالمجلس الأعلى للأزهر الشريف والمؤرخ في 19 يناير 2023.