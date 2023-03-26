قناة الناس.. الطيب: القرآن الكريم أعطى للمرأة حقوقها المسلوبة عبر التاريخ

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن شريعة الإسلام هى أول من ينسب لها فضل السبق فى تحرير المرأة، وأن القرآن الكريم هو أول كتاب إلهى رد إلى المرأة كرامتها ولفت أنظار البشرية إلى دورها المحورى فى صناعة المجتمعات وصياغة الرجال وإعداد الشباب، كما بين للمرأة حقوقها وما يجب لها وما يجب عليها.





وأضاف "شيخ الأزهر"، خلال برنامجه "الإمام الطيب"، المذاع على قناة "الناس"، أن المتتبع لمنهج القرآن أنه بدأ فى وقت مبكر منذ العهد المكى باسترداد أهم سلبته المرأة من حقوق، وهما حق الحياة وحق الوجود وسط الجمعية الإنسانية، بالإضافة إلى حق البراءة من رجس الشيطان وانحطاط الحيوان. ولفت شيخ الأزهر، إلى أن القرآن الكريم استرسل فى العهدين المكى والمدنى فى استرداد باقى ما سلب من المرأة من حقوق عبر التاريخ، سواء بفعل الظلم من المجتمع أو العادات والتقاليد أو الرجل.

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