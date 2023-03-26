«التعليم العالي»: قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة متاحة عبر الموقع الإلكتروني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 08:23 مساءً - أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات، أن قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل المجلس وبيناتها متاحة أمام جميع الطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، موضحًا أن أي كيان تعليمي غير مدرج بالقوائم المعلنة عبر الموقع فهو غير معتمد ولا يخضع للوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات.

قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي تواصل طوال أيام الأسبوع حملتها المفاجئة لكافة المؤسسات والكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة والأعلى للجامعات وتتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحًا أن العمل يجرى وفقًا للضوابط والقواعد وتوجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي الطلاب وأولياء الأمور بمختلف المحافظات، بضرورة البحث والتواصل مع وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات؛ للتأكد من صحة اعتماد المؤسسات التعليمية المختلفة من قبل الوزارة.