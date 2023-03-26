السيسي يتابع تنفيذ 5 مشروعات صحية عملاقة منها إنشاء معهد قلب جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 08:23 مساءً - نشر موقع الرئاسة تقريرا عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لمتابعة تطوير منظومة الصحة في مصر.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير الداخلية بأن وزير الصحة عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها في قطاع الصحة، والتي جاءت كالتالي:

تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة.تطوير مستشفى أم المصريين، وهليوبوليس، والمستشفى القبطي.الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500500متابعة مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية.إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.