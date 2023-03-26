مصر أكبر منتج لطاقة الرياح فى إفريقيا بحلول 2030 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنفوجرافًا كشف فيه توقعات وكالة رويترز للأنباء بأن تصبح مصر أكبر مٌنتج لطاقة الرياح فى إفريقيا بحلول 2023.





ومن المتوقع، أن تصبح مصر أكبر مٌنتج لـ طاقة الرياح فى القاهرة بحلول 2030 يتبعها كلُّ من المغرب والجزائر، فالرياح هى أكبر وأسرع مصدر للطاقة المتجددة على مستوى العالم، و7.8% من الكهرباء تم توليدها من طاقة الرياح عالميا فى 2022. على الصعيد العالمى، تظل الصين أكبر منتج ومطوَّر لطاقة الرياح، و21% من الكهرباء العالمية ستتولد من طاقة الرياح بحلول 2030، إذا أردنا تحقيق صافى الانبعاثات الصفرية.

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