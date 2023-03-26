منتخب مصر الأولمبي يتعادل سلبيًا مع زامبيا في الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 07:27 مساءً - أنهى منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالي، الشوط الأول أمام نظيره الزامبي بالتعادل السلبي فى اللقاء الذي يجمع المنتخبين بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.

جاءت أخطر فرص المنتخب الأولمبى من تسديدة محمد شحاتة التي علت العارضة بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المباراة، بينما رد المنتخب الزامبي بمحاولة خطيرة بعدها بدقائق تصدى لها حمزة علاء.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: "حمزه علاء في حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد عيد ومحمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وفي الوسط محمود صابر ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا، وفي الهجوم إبراهيم عادل ومصطفي ميسي وأسامة فيصل".

وفاز منتخب مصر الأولمبي بثنائية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى جمعت بينهما في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة. أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف لينتظر منتخب مصر مباراة الإياب أمام زامبيا في "ندولا" الليلة حيث يتأهل الفائز بمجموع المباراتين.

ويحتاج المنتخب الليلة إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل العودة ببطاقة التأهل لأمم أفريقيا.

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم كاميروني لإدارة لقاء منتخب مصر الأولمبي ونظيره الزامبي ويضم الطاقم كلا من: چينوت فرانك بيتو حكما للساحة، ويعاونه كل من: كارين فومو مساعد أول ورونالد ميتول مساعد ثاني وأليوم أليوم حكمًا رابعًا.

وكانت كتيبة المدرب البرازيلى روجيرو ميكالى قد نجحت فى عبور إسواتينى بالدور الأول، بعد التعادل سلبيًا فى الذهاب، ثم الفوز فى الإسكندرية بهدف نظيف.