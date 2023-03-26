رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار موقع سد الكفرة أرضا أثرية

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء رقم 1130 لسنة 2023، قرارا باعتبار موقع سد الكفرة الأثرى بمنطقة وادى جروان، شرق التبين بمحافظة القاهرة، والبالغ مساحته 25 فدانا، أرضا أثرية.





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