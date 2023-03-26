المفتى: مس الحائض المصحف للحفظ أو التدريس يجوز لها تقليد المالكية

جاء ذلك خلال لقائه الرمضانى اليومى فى برنامج "القرآن علَّم الإنسان" مع الإعلامى حمدى رزق، الذى عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، فى معرض رده على سؤال يستفسر عن حكم موائد الرحمن فى رمضان مضيفًا فضيلته أن الله تعالى قد وصف عباده الأبرار بإطعام الطعام، فقال تعالى: ﴿ويُطْعِمُونَ الطَّعامَ على حُبِّه مِسكِينًا ويَتِيمًا وأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8]، وهذا يشمل رمضان وغيره، ولكنه فى رمضان أعظم أجرًا وأكثر ثوابًا، وقد حثَّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم على إفطار الصائم وأخبر أن مَن فطَّره فله مثل أجره مِن غير أن ينقص ذلك مِن أجر الصائم شيئًا؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا".
وردًّا على سؤال حول التباهى بالصدقات والتباهى بعمل موائد الرحمن والحرص على كتابة المقيم للموائد اسمه على أماكن الموائد، فقال فضيلته: السلوك المادى الظاهر كالمنِّ والأذى هو المرفوض، أمَّا اتهام البعض بالرياء دون بيِّنة فهذا أمر لا يطَّلع عليه أحد إلا الله، ولا نستطيع أن نحكم على نيات الناس؛ فالإخلاص أمر قلبى.
واختتم فضيلة المفتى حواره بالرد على سؤال لإحدى مشاهدات البرنامج عن حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن ومس المصحف قائلًا: الأَوْلى العمل بما عليه جمهور الفقهاء من حرمة قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والنفساء؛ لِمَا فى ذلك من تقديسٍ للقرآن الكريم، وخروجًا من الخلاف.
فمن وجدت فى ذلك مشقةً وحرجًا، واحتاجت إلى قراءة القرآن أو مَسِّ المصحف للحفظ أو التعليم أو العمل فى التدريس، فيجوز لها حينئذٍ تقليد المالكية؛ إذ مِن القواعد المقررة فى الشرع "أن من ابتُلِيَ بشيءٍ مِن المُختَلَف فيه فليقلد من أجاز"، ولا إثم عليها فى ذلك ولا حرج.
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