خالد الجندى: البخل فى الصدقة أو الزكاة تهلكة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من الإمساك أو البخل فى الإنفاق فى سبيل الله سواء بصدقة أو مساعدة محتاج، لافتا إلى أن القرآن الكريم وصف من يبخل عن الإنفاق بمن يلقى بنفسه فى التهلكة وهو ما جاء فى سورة البقرة.





وتابع الجندى خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم الأحد: "القرآن الكريم لم يستخدم هذا اللفظ الا فى هذا الموضع، يعنى لم لو مدفعش الصدقة أو الزكاة أو بتلاقى واحد جعان بتلقى نفسك فى التهلكة، التهلكة ممكن تكون مرض أو حريق أو حادث، هو ده المحتوى الانتقامى من السماء، لمن يتبطأ فى مساعدة المحتاجين، أو اللى عارف حالة وبيتبطا فى مساعدتها، مجرد معرفتك تلقى بك إلى التهلكة".

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