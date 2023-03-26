وزير التعليم: بدأنا خطوات تطوير مناهج المرحلة الإعدادية وفقا للنظام الجديد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة مستمرة فى تطوير المناهج التعليمية وفقا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذى يحقق نواتج التعلم المرجوة، مشيرا إلى أنها بدأت الاستعداد مبكرا لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية.





جاء هذا خلال اجتماع الوزير مع خبراء ورؤساء أقسام مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، اليوم الأحد، بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، لمتابعة تطوير المناهج؛ فى إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.

وأضاف الوزير أنه جرى تشكيل لجان متخصصة فى كل المجالات لوضع الإطار العام للمناهج، وفقا للمعايير الدولية والعالمية، التى تساهم فى بناء الشخصية المصرية، وتناسب متطلبات العصر وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بمتابعة ودراسة التقارير الميدانية بشأن تطوير المناهج الجديدة، والآراء والمقترحات، من أجل ضمان التطوير المستمر والارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر.

وأطلقت مصر نظام التعليم الجديد 2.0 اعتبارا من العام الدراسى 2018/2019، وبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، ووصل هذا العام 2022/2023 للصف الخامس الابتدائى.