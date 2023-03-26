التعليم: إتاحة روابط للمناهج الدراسية حتى الثالث الإعدادى من العام المقبل

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، اجتماعا مع خبراء ورؤساء أقسام مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، لمتابعة تطوير المناهج؛ وذلك فى إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.





وأكد الدكتور رضا حجازى، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مستمرة فى تطوير المناهج التعليمية وفقا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذى يحقق نواتج التعلم المرجوة، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت الاستعداد مبكرا لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، من خلال تشكيل لجان متخصصة فى كل المجالات لوضع الإطار العام للمناهج، وفقا للمعايير الدولية والعالمية، التى تساهم فى بناء الشخصية المصرية، وتناسب متطلبات العصر وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى إنه من منطلق اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى فى كافة المجالات، فقد اتجهت الوزارة إلى تجربة التحول الرقمى فى التعليم، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار، موضحا أن الوزارة تعمل على دمج التكنولوجيا فى البرنامج التعليمى، من خلال العديد من الوسائل.

وفى هذا الإطار، وجه الوزير بإتاحة الروابط الالكترونية فى المناهج الدراسية من الصف الرابع الإبتدائى إلى الصف الثالث الإعدادى، بداية من العام الدراسى المقبل، بهدف تعميق وإثراء الفهم لدى الطلاب، وإتاحة المزيد من الشرح والتوضيح من خلال هذه الروابط لمختلف المواد الدراسية، وذلك بالتوازى مع الحفاظ على المفاهيم الأساسية، ودون الإخلال بنواتج التعلم.

كما وجه الوزير خلال الاجتماع بمتابعة ودراسة التقارير الميدانية بشأن تطوير المناهج الجديدة، والآراء والمقترحات، وذلك من أجل ضمان التطوير المستمر والارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر.

تم خلال الاجتماع، متابعة استكمال الإجراءات التنفيذية لتطوير المناهج للمرحلة الابتدائية، واستعراض ما تم تنفيذه من هذه الإجراءات.