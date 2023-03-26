الغرفة الألمانية تعتمد شهادات طلاب مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، حفل اعتماد شهادات خريجى دفعة 2022 من مدرسة السويدى الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالى الكهرباء والميكانيكا بمحافظة الشرقية، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات المتخصصة بمجال الميكاترونيات بمحافظة القاهرة، حيث جرى منح طلاب المدرستين شهادة الغرفة المعتمدة من اتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بحصول الطلاب على شهادة الغرفة، يتحقق الهدف الأسمى لهذا التعاون المشترك وهو التحقق من جاهزية استعداد الطلاب لسوق العمل من خلال قياس تميزهم فى الناحية المعرفية والجدارات على مدار ثلاث سنوات، وبمجرد اجتياز الطلاب لامتحانات الغرفة الألمانية يتم إضافتهم إلى قاعدة بيانات الغرفة مما يساعدهم فى عملية التوظيف عن طريق شركاء الغرفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية. الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أطلقت منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عام 2018، وتم خلاله بدء الدراسة بـ 3 مدارس فقط، بمحافظتى القاهرة والمنوفية، وبلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية الآن بعام 2023 (52 مدرسة) بــ14 محافظة من محافظات الجمهورية هى: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، السويس، المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادى الجديد، بورسعيد، الشرقية وقنا.

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