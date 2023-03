مصر للطيران تشارك فى معرض فيينا الدولى للإجازات والسفر (صور)

جدة - نرمين السيد - شاركت مصر للطيران بجناح متميز داخل الجناح المصرى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى المعرض الدولى للإجازات والسفر والترفيه بفيينا The Ferien – Messe Travel and Leisure، فى نسخته 44 ليعود بعد توقف عامين بقاعات مركز المؤتمرات والمعارض The Messe Wien بفيينا - النمسا.





ويعتبر المعرض هو الحدث الدولى العام الرائد والأضخم لصناعة السياحة والسفر حيث يستقبل سنويا ما يزيد عن 800 عارض من أكثر من 70 دولة فى 5 قارات تمثل وجهات السفر الأشهر والأفضل لقضاء العطلات والأجازات إلى جانب مئات الألاف من الزائرين و ألاف الخبراء فى هذا المجال. مثل مصر للطيران بالمعرض هشام حسن أنيس، المدير الإقليمى لمصر للطيران بفيينا ووسط أوروبا، والذى حرص على عرض أحدث الخدمات والبرامج السياحية والتسويقية المتميزة، التى استحدثتها الشركة مؤخراً من أجل العمل على راحة ورفاهية عملائها وخلق تجربة سفر فريدة وممتعة لهم خلال ساعات سفرهم على متن طائراتها. جدير بالذكر أن مصر للطيران تقوم بتسيير 5 رحلات أسبوعية من القاهرة إلى فيينا بطراز Airbus A220- 300 والتى تتسع لعدد 140 راكب بواقع 15 مقعد على درجة رجال الأعمال و 125 مقعد على الدرجة السياحية.

