"خد ما تريد وضع ما تريد".. لافتة خير لسوبر ماركت بالمقطم لسد احتياجات المتعثرين خلال رمضان (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 02:24 مساءً - "المنتجات على الطاولة مجانية.. خد ما تحتاجه اليوم. وضع ما يزيد عن حاجتك .. خد ما تريد وضع ما تريد" .. كلمات كتبت على لافتة وضعت أمام محل سوبر ماركت بمنطقة المقطم بمحافظة الجيزة تدعو المتعثرين إلى سد احتياجاتهم من المنتجات الغذائية والبقالة بدون مقابل.

"يا أستاذ الحاجة دي بتزود مش بتنقص أبداً.. كل أما نضع بضاعة ومنتجات في الطاولة بنلاقي الرزق بيزيد وبيكرمنا ربنا في آخر اليوم من عنده".. بهذه الكلمات بدأ الحاج محمد أحد العاملين في محل سوبر ماركت حديثه لـ "صوت الأمة، مضيفا أن "هذه الفكرة نفذها صاحب المحل العام الماضي ولاقت إقبال كبير من المحتاجين والمساهمين"، ما دفع صاحب المحل إلى تكرارها هذا العام.

وقال "السبب في تكرار صاحب السوبر ماركت والعاملين به وضع طاولة مماثلة هذا العام؛ هو الإقبال الشديد عليها خلال شهر رمضان من العام الماضي" مؤكداً نجاح المبادرة في استكمال احتياجات بعض المتعثرين ممن ليس لهم القدرة على الشراء.

وأضاف أن المشاركين في هذه اللافتة الطيبة وضعوا مبلغاً يقدر بـ 5 آلاف جنيه في البداية، مشيراً أن هذه الطاولة استمرت حتى أخر شهر رمضان العام الماضي بفضل كثرة المساهمين على فعل الخير.

وأشار محمد إلى أن هذا العام "بدأ بوضع منتجات في الطاولة بنحو ألف جنيه على أن تزيد يومياً بقدر الاستطاعة"، مؤكداً أن هذا العمل لا يرتبط بما يقدم من جانب صاحب المحل للذكاة بل هي لافتة أراد من خلالها أن يقدم خدمة للمحتاجين والعاجزين على الشراء دون أن يشعرون بحرج لعدم قدرتهم المادية.

ووجه محمد رسالة إلى أصحاب المحلات الأخرى "منذ أن بدأنا العمل على هذا الأمر والمحل في تطور دائم ولم يحقق أي خسائر"، مطالباً أصحاب المحلات والسوبر ماركت والبقالة بأن يقدموا على هذه الخطوة "عملاً بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بإعطاء كل فقير ما يحتاجه"، قائلا "قد تكون سبباً في رزق غيرك".