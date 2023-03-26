جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة على معرض أهلا رمضان بفيصل (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة مفاجئة لمعرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بمنطقة فيصل، وذلك للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية، والالتزام بالأسعار المعلنة بنسب التخفيضات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





وأكد محافظ الجيزة، أن المعرض يضم السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن بأسعار مناسبة، ومنافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة.

وخلال جولته داخل المعرض شدد المحافظ، على عارضين داخل المعرض بعدم التلاعب فى الأسعار المعروضة، مشددا على مسؤول المعرض ومديرية التموين بمراقبة العارضين يوميا، وفى حال المخالفة يتم استبدال العارض بآخر يلتزم بالأسعار المحددة دون مغالاة على المواطنين.

كما أكد على تقديم التسهيلات أمام التجار العارضين لبيع منتجاتهم بالمنافذ وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية للمساهمة فى تقديم سلع بأسعار مخفضة ليعود بالنفع على المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة داخل المعرض توافر مخزون الأرز والسكر والدواجن المبردة وبيعها للمواطنين بالأسعار المخفضة، مؤكدا تزويد المعرض على مدار اليوم بمخزون إضافى من السلع لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير الذى يشهده.

كما حرص خلال على التحاور مع المواطنين للتأكد عن مدى رضاءهم عن الأسعار الموجودة بالمعارض والسلاسل التجارية وعدم المغالاة فيها، مشددا على الشركات العارضة بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وفى حالة التأكد من مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين بتكثيف الرقابة على المعارض والمنافذ والمخابز لضبط المتلاعبين، والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدى مطابقا للمواصفات المحددة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء الطالبية والعمرانية.