«كتف فى كتف».. الخير وزيادة مع مؤسسة «الصديقية» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فيديو يروضح جهود مؤسسة الصديقية، ضمن مبادرة "كتف فى كتف".



جدة - نرمين السيد - نشر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فيديو يروضح جهود مؤسسة الصديقية، ضمن مبادرة "كتف فى كتف". وجاء فى منشور التحالف عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الخير وزيادة مع مؤسسة الصديقية عشان تكون مع اهالينا #كتف_في_كتف".

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