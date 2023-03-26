أبو الغيط يشارك فى إطلاق القمة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات

جدة - نرمين السيد - شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، فى فعالية إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربى، وكذلك توقيع أطار العمل الإقليمى للدول العربية (2023-2028).





يأتى ذلك بمشاركة غادة والى، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة. وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام بأن أبو الغيط ألقى كلمة أكد فيها على أهمية التعاون القائم بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة من خلال إطار العمل الإقليمى للدول العربية لما يحتويه من مواضيع ذات اهتمام مشترك، ومنها منع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية بالإضافة إلى تعزيز نظم العدالة الجنائية. وأضاف بأن أبو الغيط أشاد بالخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربى والتى اعتمدها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية فى دورته العادية 42، حيث تعد الخطة مدخل ومنظور مختلف عن المنظور الصحى والأمنى السائد فى معالجة خطر المخدرات على نحو فعال وشامل. كما شدد أبو الغيط على أهمية وجود خطة شاملة تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة مع مبادرات المجتمع المدنى، ترتكز على فهم سليم لهذه الآفة الاجتماعية المركبة والتى تتقاطع مع آفات أخرى تصيب البنيان الاجتماعى.

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