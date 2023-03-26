جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تجوب المبادرة الـ27 محافظة، وسيتم توصيل 50 مليون وجبة خلال الشهر، بمعدل 1.8 مليون وجبة يوميا فى رمضان. يأتى ذلك فى إطار دور المجتمع الأهلى بالتنسيق مع الحكومة لتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية على مستوى الجمهورية. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «كتف فى كتف».. بنك الطعام يطلق مبادرة إفطار صائم (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.