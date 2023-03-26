فريق القومى للبحوث الفلكية الأول فى مسابقة دولية

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بفوز فريق المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالمركز الأول فى مسابقة دولية حول توقع الزلازل حول العالم (AETA 2022)، والتى نظمتها دولة الصين، بمشاركة 100 فريق من مختلف دول العالم.





وقد شارك المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بفريق برئاسة الدكتور عمر محمد السعيد، الباحث بالمعهد، ليمثلوا مصر والمعهد فى تلك المسابقة، التى شارك فيها العديد من العلماء والباحثين من جامعتى (تكساس، وأوستن)، وشبكة الرصد الزلزالية بولاية تكساس، بالولايات المتحدة الامريكية، وجامعة تشيانج من الصين.

وتهدف هذه المسابقة إلى توقع حدوث الزلازل التى تزيد قوتها على 3.5 خلال أسبوع من تاريخ البدء، كما تم استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعى لتوقع حدوث الزلزال من عدمه وتوقع مكان وقوة الزلزال، وكانت المنطقة المُستهدفة بالمسابقة هى مقاطعة Sichuan وYunnan فى الصين، وقد استمرت المسابقة لما يقرُب من ستة أشهر؛ لتحديد جودة ودقة الخوارزميات المُختلفة لكل فريق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه عقب حدوث النشاط الزلزالى المدمر فى جنوب تركيا وشمال سوريا، انتشرت موجة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض الادعاءات بالتنبؤ بعدد من الزلازل حول العالم، والذى قام المعهد بنفى هذه الشائعات بالحقائق العلمية، مشيرًا إلى أنه جار استخدام الذكاء الاصطناعى لتعظيم مراحل الإنذار المُبكر بحدوث الزلازل التى لا يوجد تنبؤ لها على مستوى العالم حتى الآن.

وأضاف أن المعهد يقوم بمتابعة النشاط الزلزالى فى مصر ومنطقة الجوار الإقليمى من خلال الشبكة القومية للزلازل، وإصدار التقارير المناسبة لمُتخذى القرار للعمل على حماية أرواح المواطنين واستثماراتهم من خلال عدد من الأنشطة، وعلى رأسها كود الأحمال الزلزالية والذى هو جزء من كود البناء المصرى، هذا بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والمشروعات الاستراتيجية بهدف تقديم الدعم الفنى لحماية تلك المناطق من مخاطر الزلازل، فضلاً عن مراقبة المنظومة الوطنية للأرصاد للتفجيرات الصناعية للمحاجر ومصانع الأسمنت بشكل لحظى لحماية المناطق المحيطة من أى تأثير سلبى لتلك الأنشطة الصناعية.