القوى العاملة: القطاع الخاص شريكنا فى ملف التدريب المهنى

جدة - نرمين السيد - أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية تُرحب بالتعاون، والتنسيق مع كل الشركاء الاجتماعيين فى الداخل والخارج فيما يخُص القضايا والملفات المشتركة فى مجال العمل.





وقال الوزير إن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصة على وضع ملف التدريب المهنى فى مقدمة اهتماماتها، لضخ عِمالة مِصرية مُدربة فى سوق العمل "الداخلى والخارجى"، موضحاً أن "الاتحاد الأوربى" من الشركاء الاجتماعيين الأساسيين، مُتطلعاً إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفنى المتبادل، وإطلاق المشاريع الثنائية، لصالح سوق العمل المصرية والأوروبية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم، الأحد، مع مارجريتس سكينياس، نائب رئيس الاتحاد الأوروبى، والسفير كريستين برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، وماريا كانيلوبولو، عضو المجلس، وصوفى فان هافيربيك رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى، وجوهانس لانشر نائب المدير العام، ووفرانسيسكو جوكويم رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات، ولويجى يوريكا المبعوث الخاص للشؤون الخارجية والهجرة.

وقال المسؤول الأوروبى، رئيس الوفد الأجنبى، إن 2023 هو العام الأوروبى لتنمية المهارات، وأنها فرصة للتعاون بين بلدان الاتحاد الأوربى ومصر فى مجال التدريب المهنى، وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجى طبقاً للمعايير الأوربية فى مجال العمل، موضحاً أن مصر شريك رئيسى كونها دولة ذات أهمية استراتيجية على كل المستويات، ومن هنا جاءت أهمية تفعيل التعاون فى المرحلة المُقبلة فى ملفات العمل، خصوصا أن أوروبا تضع هذا الملف من أبرز ملفاتها فى الفترة المقبلة، بجانب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك حرصا على "التشبيك" بين المؤسسات فى أوروبا مع مثيلاتها فى مصر، خصوصا المُهتمة بقضايا العمل.

ورصد رئيس الوفد الأوروبى رؤيته فى التعاون المستقبلى من خلال مشروع مشترك لتنمية المهارات والشراكة فى مجال التدريب المهنى وتنمية المهارات، سوف يتم البدء فى رسم خطة وبرنامج مشترك لتنفيذه، وإدارته، من خلال فريق عمل مشترك.

وأجاب الوزير على استفسار المسؤول الأوربى بشأن دور القطاع الخاص فى التعاون مع الوزارة، وقال إن القطاع الخاص شريك رئيسى مع وزارة القوى العاملة، وأن توجهات الدولة المصرية تسير فى اتجاه الحوار والتعاون مع كل الشركاء الوطنيين فى بناء الوطن و"الجمهورية الجديدة ".

وأوضح الوزير للمسؤول الأوروبى مجموعة النماذج على أرض الواقع التى تؤكد ذلك التعاون، ومنها التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن القطاع الخاص فى تطوير مناهج التعليم الفنى، ودعم المدارس الفنية والصناعية لتأهيل الطلاب على مهن يحتاجها سوق العمل، مع الوضع فى الاعتبار الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى هذا المجال.

وخلال اللقاء تحدثت أمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، عن أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوربى فى مجال الدعم الفنى وتبادل الخبرات، موضحة أن وزارة القوى العاملة تنفذ خطة التدريب المهنى السنوية على قدم وساق من خلال 75 مركز تدريب ثابتا ومتنقلا فى قرى مصر الواقعة فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأن الهدف من تفعيل التعاون المستقبلى مع الاتحاد الأوروبى فى المرحلة المقبلة ليس فقط تصدير عمالة مُدربة إلى سوق العمل الأوروبية، وإنما أيضا تأهيل العامل المصرى على سوق العمل فى كل مكان.