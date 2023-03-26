القمة العربية الـ 32 بالسعودية فى 19 مايو

جدة - نرمين السيد - صرح السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة العربية، بأنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية فى 19 مايو المقبل.





وأضاف الأمين العام المساعد أن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستويى كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها على مدار خمسة ايام. تجدر الإشارة إلى أن عام 2023 من المنتظر أن يشهد أيضا انعقاد قمة عربية تنموية فى موريتانيا والقمة العربية الإفريقية فى المملكة العربية السعودية.

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