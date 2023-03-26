وزارة التضامن تشارك بمؤتمر مكافحة الفساد بالبلدان العربية فى الأردن

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن الوفد المصرى الممثل لجمهورية مصر العربية بالمؤتمر الإقليمى الموسع لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة فى البلدان العربية، والذى عقد بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان "إطلاق تحالف سيدات قياديات فى مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فى المنطقة العربية"، بدعم مشترك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وحكومة كندا، حيث مثلت وزارة التضامن الاجتماعى الأستاذة رانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومنسق متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.





ويهدف المؤتمر إلى إطلاق التحالف الإقليمى للسيدات القياديات فى مجال العمل الحكومى والأكاديمى والمجتمع المدنى بهدف تعزيز النزاهة وبناء القدرات الفردية والمؤسسية وتسليط الضوء على السيدات الناجحات فى هذا المجال فى تطوير إستراتيجيات مكافحة الفساد وتنفيذها. وشهد المؤتمر إطلاق تحالف القياديات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فى المنطقة العربية، حيث ناقش على مدى جلسات عمله العديد من الموضوعات المتعلقة بالفساد وأهداف التنمية المستدامة وعرض لممارسات جيدة وتجارب حول ادماج الجنسانية فى الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فى قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعى بشكل يستجيب للمنظور الجنسانى. هذا وقد شارك بالمؤتمر أكثر من 120 قيادة من كافة البلدان العربية بهدف تبادل الخبرات فى مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتمكين المرأة وصياغة دليل إقليمى لإدماج المنظور الجنسانى فى الإستراتيجيات سالفة الذكر والذى سيتم اعتماده من جانب التحالف.

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