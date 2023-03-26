مجلس الوزراء: 25.5% من المصريين يحرصون على كشف سنوى للاطمئنان على صحتهم

جدة - نرمين السيد - أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأى خلال شهر فبراير 2023 على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر فى مختلف محافظات الجمهورية للتعرف منهم عن مدى إجرائهم كشف دورى سنوى للاطمئنان على صحتهم.

يأتى ذلك فى إطار إطلاق الدولة العديد من المبادرات الصحية والتى تهدف إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين ودفعهم للقيام بشكل دورى بإجراء فحوصات طبية لضمان الكشف عن أى أمراض فى مراحلها المختلفة.

وأشارت أبرز نتائج الاستطلاع إلى أن 25.5% فقط من المصريين البالغين يحرصون على إجراء كشف دورى سنوى للاطمئنان على صحتهم، وقد كان أكثرهم من الذكور، وكبار السن فى الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر، وقاطنى المحافظات الحضرية، وذوى المستوى الاقتصادى الأعلى بالعيّنة، وذلك مقارنة بالفئات المكملة الأخرى.

وفى سياق متصل؛ وحول مدى ممارسة المواطنين للرياضة بشكل يومى للحفاظ على الصحة العامة، أشارت نتائج استطلاع المركز إلى أن أكثر من ربع المصريين وذلك بنسبة 27.9% يمارسون الرياضة بشكل دوري، مقابل 72.1% لا يقومون بذلك.

وأوضحت النتائج أن الرجال أكثر من يمارسون الرياضة بنسبة 40%، مقارنًة بالإناث بنسبة 15.7%، كما أن الفئات العمرية الأصغر سنًا (ما بين 18 إلى 30 عام)، والمستويات التعليمية والاقتصادية الأعلى بالعينة، هم الأكثر ممارسة للرياضة.

كما أشار الاستطلاع إلى أن 45.5% من المصريين بالعينة ليس لديهم أوقات فراغ خلال اليوم، وتعتبر الإناث الأكثر انشغالًا بنسبة 51% من الذكور (40%).

وجاءت ممارسة العبادات فى مقدمة ما يشغل وقت فراغ المصريين بالعينة بنسبة 11.9%، كذلك يستغل 10.7% وقت فراغهم فى ممارسة الرياضة، و9.9% منهم فى مشاهدة التليفزيون، بينما 9.7% يستغل أوقات فراغهم فى استخدام وتصفح الإنترنت، و8.9% فى قراءة الكتب والروايات، والخروج مع الأصدقاء بنسبة 7%، وزيارة الأقارب 6.4%.

أما عن الشباب فى الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 30 عام، فممارسة الرياضة تأتى على رأس ما يقومون به أثناء وقت الفراغ، يليها القراءة وتصفح الإنترنت.