دراما المتحدة 2023.. مايا مرسى تشيد بـ حضرة العمدة: تصدى لجريمة ختان الإناث

جدة - نرمين السيد - وكتب مايا مرسى، فى منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "تحية لحضرة العمدة، العمدة تقف فى وجه جريمة ختان إناث، وحوار مكتوب بحرفية عالية جدا". وأضافت: "أنا مش هاكلمك بالدين ولا بالقانون رغم إن الدين بيحرم والقانون بيجرم"، ووقفت جريمة اغتيال طفلة، وبنسمع القانون داخل الحوار نصا". وتابعت: "تحية لمواقف فى أعمال فنية تقوم بنشر ثقافة حماية من جرائم، تحية للكاتب إبراهيم عيسى". كما وجهت التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "تحية United Media Services، وتحية لروبى حضرة العمدة، كان مشهدا صادقا جدا جدا".

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