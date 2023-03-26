وكيل الأوقاف بالإسكندرية: خدمة بيوت الله وضيوف الرحمن شرف لنا

جدة - نرمين السيد - شدد وكيل وزارة الأوقاف فى الإسكندرية الشيخ سلامة عبدالرازق، اليوم السبت، على العاملين بالمساجد، ببذل أقصى جهد لإعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن؛ بما يعمق روح الحب والطمأنينة بالمشاعر الإيمانية من خلال بيوت الله، قائلا إن "خدمة بيوت الله وضيوف الرحمن شرف لنا جميعا".





وأكد عبدالرازق فى بيان صحفى اليوم، أن الحالة العامة للمساجد طيبة، وأغلب المساجد مكتظة بالرواد وسط أجواء إيمانية مباركة بمناسبة شهر رمضان المُعظم. وأجرى وكيل الوزارة، جولة مرورية، شملت عددًا من مساجد إدارة أوقاف غرب والجمرك من بعد صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة التراويح أدى خلالها صلاة العشاء بمسجد محمد حسن بإدارة غرب، والتراويح بمسجد أبى العباس المرسي.

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