رئيس «العربية للتصنيع» يبحث توطين تكنولوجيا تصنيع سيارة كهربائية عربية

جدة - نرمين السيد - ولفت إلى أهمية تحقيق التكامل الصناعى العربى وزيادة القيمة المضافة والحد من الاستيراد، بما يسهم فى تعزيز تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتنمية الصناعية للدول العربية وزيادة فرص ومجالات التصدير.

جاء ذلك فى إطار اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، التى عقدت بالقاهرة فى الفترة من 19 إلى 21 مارس 2023.

تأتى هذه الاجتماعات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية للدول الأعضاء فى اللجنة العليا لتعزيز الشراكة واستغلال الإمكانيات والطاقات المتاحة فى الدول الأربعة (مصر والإمارات والأردن والبحرين) للوصول إلى التكامل فيما بين الدول المشاركة فى كل المجالات الصناعية لتحقيق نهضة صناعية عربية.

وخلال الاجتماع، الذى عقد بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، تم بحث توطين تكنولوجيا إنتاج سيارة كهربائية عربية مشتركة بمكونات محلية من خلال الموارد المتاحة فى الدول المشاركة فى اللجنة.

فى هذا الصدد، أعرب مختار عبد اللطيف عن تطلع العربية للتصنيع لتعزيز التعاون والتكامل الصناعي مع الأشقاء بالدول العربية، مشيرا إلى أن الهيئة تمثل قاطرة الصناعة المصرية وتسهم فى شتى مجالات النهضة الصناعية وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بربط البحث العلمى بالصناعة، وتحويل الأبحاث إلى منتجات وخدمات مبتكرة، تمثل حلولاً علمية لمشكلات وتحديات مجتمعية مما يحقق الاقتصاد القائم على المعرفة، وتوطين الصناعة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع لا تزال تتمتع بالصفة الدولية، معربا عن تطلعه لتعزيز الشراكة بين الهيئة والأشقاء بالدول العربية من خلال وضع كل إمكانياتها التصنيعية المتطورة لخدمة وتلبية ما تقوم بها اللجنة من دراسات وخطط للوصول لنهضة صناعية عربية شاملة وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد خلال المباحثات أهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لإنتاج السيارة الكهربائية العربية المشتركة للاشتراك فى مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واستكمال مراحل الإنتاج لتغطية احتياجات الدول العربية، من هذه السيارات صديقة البيئة.

وفى إطار هذه المباحثات، عقدت اللجنة بمقر الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV التابعة للهيئة اجتماعا مع اللواء مهندس أسامة عبد العليم، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تم التشاور بين أعضاء اللجنة فيما يخص إنتاج السيارة الكهربائية العربية، كما تم عرض الإمكانيات المتاحة بالدول الأربعة، التى يمكن أن تسهم فى الوصول إلى إنتاج سيارة كهربائية عربية بإمكانيات وطاقات، وبتصميم وفكر عربى.

فى هذا السياق، تمت مناقشة مصادر التمويل وأسلوب إدارة المشروع والمخطط الزمنى ومراحل التصنيع بكل دولة من دول التحالف والشركات المشاركة فى إنتاج السيارة والخطوات التى تقوم بها كل شركة فى المراحل المختلفة للتصنيع ونسب مشاركة هذه الشركات فى العملية الإنتاجية.

وقد حرصت اللجنة على تفقد خطوط إنتاج شركة AAV، حيث أشادت بتطور خطوط الإنتاج والإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالشركة، والتى لا تقل عن مثيلاتها بكبرى شركات تصنيع السيارات العالمية.

وفى سياق متصل، قامت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بإجراء عدة زيارات لعدد من مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات بالسوق المصرية، للتعرف على طبيعة عملها وللوصول إلى تحقيق التقدم الصناعى المتكامل والمنشود للدول العربية.