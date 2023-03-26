قبيل افتتاحها بدقائق.. هذه مكاسب البورصة المصرية فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 49.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، مقابل تراجع لتعاملات أسواق المال العربية بنسبة 0.60%، ليصل إلى 483.38 نقطة، أى ما يعادل 2.92 نقطة مئوية بالمقارنة بالأسبوع الماضى من نفس الشهر.





ليغلق رأس المال السوقى المصرى للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.006 تريليون جنيه، مقابل 957.1 مليار جنيه، أى بنسبة نمو بلغت 5.2%. وقفز مؤشر السوق الرئيس "إيجى إكس 30" بنسبة 6.26% مسجلاً 15625.08 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بما نسبته 8.08% ليصل إلى 2765.44 نقطة، كما أضاف مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 7.65% إلى قيمته، ليسجل إغلاقاً عند مستوى 4106.21 نقطة. وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 10 مليارات جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 2.235 مليار ورقة مُنَفّذة على 282 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى.

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