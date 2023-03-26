جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس باردا ليلا على أغلب الأنحاء.





وتظهر شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، ووجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحرالأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى القاهرة 22 13 العاصمة الإدارية 22 13 طنطا 22 13 دمياط 22 14 بورسعيد 22 14 الإسماعيلية 23 13 السويس 23 13 العريش 22 13 رفح 21 13 رأس سدر 22 13 شرم الشيخ 25 15 الإسكندرية 20 14 العلمين الجديدة 20 14 مطروح 19 14 السلوم 19 12 سيوة 23 12 رأس غارب 24 15 الغردقة 25 15 سفاجا 25 15 مرسى علم 25 16 شلاتين 27 17 حلايب 26 16 أبو رماد 26 16 أسيوط 24 12 سوهاج 25 13 قنا 26 15 الأقصر 27 15

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 26 مارس 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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