المغرب تتقدم على البرازيل بهدف بوفال في شوط مثير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 02:28 صباحاً - أنهى منتخب المغرب أحداث الشوط الأول من مباراته ضد نظيره منتخب البرازيل متقدما بنتيجة 1-0، خلال المباراة الودية التي تجمعهما حاليا بملعب "طنجة"، خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

جاء الهدف الوحيد عبر النجم المغربي سفيان بوفال في الدقيقة 29 بطريقة رائعة.

وجاء تشكيل المغرب على النحو التالي: حراسة المرمى: بونو/ الدفاع: سايس، مزراوى، أكرد وحكيمي./ الوسط: أمرابط، أوناحي والخنوس/ الهجوم: بوفال، زياش والنصيري.

فى المقابل دخل البرازيل بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ويفرتون/ الدفاع: إيمرسون، ميليتاو، إيبانيز وتيليس/ الوسط: كاسيميرو، اندري و باكيتا/ الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور وروني.

وكان منتخب المغرب قد قدم أداءً مميزاً خلال منافسات كأس العالم 2022 مونديال قطر، وأصبح أول منتخب أفريقي يصل لنصف النهائي، وكان على وشك الحصول على البرونزية لولا اصطدامه بمنتخب كرواتيا في مباراة المركز الثالث.

وفى المقابل، لم يقدم المنتخب البرازيلي المنتظر منه فى كأس العالم 2022، بعدما ودع من ربع النهائي على يد زملاء مودريتش أيضًا بركلات الترجيح.

