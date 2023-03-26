الداخلية تطلق مبادرة جيل جديد للتربية السليمة وبناء أجيال تتمتع بالثقافة

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الداخلية، احتفالية لأمهات وأبناء المناطق الحضارية الجديدة بمناسبة عيد الأم وتوزيع الهدايا العينية عليهن للتربية السليمة لبناء أجيال جديدة تمتع بالثقافة والرؤية الوطنية.





وشارك فى الفاعلية نجوم الفن والمجتمع، وأشادت السيدات المشاركات فى المبادرة جيل جديد.

أطلقت وزارة الداخلية، مبادرة "كلنا واحد – رمضان الخير" لتوزيع عبوات غذائية على "المرأة المعيلة" بكافة محافظات الجمهورية، فى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ويأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، إستمرارًا للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية.



وأكدت وزارة الداخلية على زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى (31) سلسلة تجارية بإجمالي (1074) فرع على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إقامة (4) معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وكذا (36) معرض فرعى أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.



وتم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان" وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

كما تواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك "موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة" وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.